（11:18更新台股指數）新冠肺炎疫情持續在各國「遍地開花」，韓國疫情完全失控，韓股早盤重挫近3％，同時，大陸復工不如預期，造成電子供應鏈股價大跌，尤其影響消費性電子，以及航運、觀光、百貨及汽車等消費意願，造成上述五大類股族群成為今（24）日台股大跌的重災區，加權指數也因而下挫百點，指數跌破11,600點關卡。截至11:18，台股重挫161點，暫報11525點。

新冠肺炎疫情燃燒，不但造成各產業供應鏈生產，更影響到民心消費意願，其中，以手機等消費電子供應鏈影響最大，美國費城半導體指數上周五以大跌2.99％作收，台積電今日也一度跌破320元關卡，來到319.5元，半導體指數早盤「嚇」跌1.4％。

由於台灣方面確診案例也來到28人，遭到隔離人數明顯增加，造成觀光、百貨消費人潮萎縮，而政府禁止醫護人員出國等限令，更進一步重創航空股，隨著市場大家對未來經濟景氣不確定疑慮升溫，更造成汽車市場銷售衝擊。

(工商 )