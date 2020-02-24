危機就是轉機，當新型冠狀病毒肆虐，人們紛紛躲在家中時，各種「應景」 的應用紛紛出爐。

有鑑於許多國家與地區已有疫情傳出，有人腦筋動得快，想到以 WebXR 應 用程式來追蹤疫情。由MIT畢業生和XR策略師 Michael DiBenigno 創建的追蹤程式「nCoV-2019 Tracker」可以了解有關病毒爆發至今的傳播地區與一些基本訊息。基本上它與華爾街日報最近發布的 2D 圖形資料相同，比較不同的地方是，如果用 AR／VR 裝置來觀看，就可以看到立體的圖形。

像華爾街日報的圖形一樣，這款應用程式提供了疫情的時間表，包括每個國家發布的感染數量，然用以一個可以轉動的3D地球儀和輔助的2D圖形呈現。 儘管用一般的智慧型手機或桌上型電腦也可以看到圖形，但是只有用AR／VR 裝 置才能看到強大的數據可視化功能。不僅如此，它還可以讓使用者了解該病毒在 武漢的傳播速度，爆發的零點位置，以及其在外圍的傳播方式。

這款跟?程式是在 FlowImmersive 數據可視化平台上產生，可幫助人們使用 AR／VR 裝置了解數據的內容。WebXR 則是一個應用程式介面（API），允許開發人員創造XR體驗，包括AR和VR頭戴裝置。由於網頁跨平台的特性，所以不論是手機、桌上型電腦，或者是AR／VR 裝置（如Microsoft HoloLens 和 Magic Leap 1）。 使用者只需打開支援WebXR的瀏覽器，點選超連結連接到網頁，無需下載任何擴充功能即可啟動XR體驗。

中國在此次冠狀病毒受害最深，許多人被迫留在家中，因此促進了諸如雜貨店購物、線上學習，甚至是線上娛樂等的活動蓬勃發展。而今，連地產業也跟著進。 中國房地產巨頭恆大集團在一次線上新聞發布會上表示，三天之內在線上已銷售了47,500 套房屋，總價值達人民幣580億元。該公司還表示，現在有超過1000萬的人使用其應用程式進行線上房地產瀏覽與購買，用戶可以與銷售顧問聯繫並進行 VR 房屋參觀。在中國問答網站知乎上，有關恆大線上促銷方式的問題日益流行，吸引了超過 300 萬的觀看次數。

而根據新華社報導，包括萬科和中國保利集團在內的其他房地產巨頭也紛紛跟進，加強了線上服務，它們讓銷售人員設置直播方便看屋，並且可以隨時回應 客戶詢問。在疫情尚未好轉之際，AR／VR 不啻是滿足顧客需求的一個出海口。

(工商 )