大陸媒體今天報導，根據大陸有關法律法規規定和《廣東省突發公共衛生事件應急預案》，結合當前新冠肺炎疫情防控形勢，省新冠肺炎防控領導小組(指揮部)決定，自2020年2月24日9時起，將新冠肺炎疫情防控應急回應級別由省重大突發公共衛生事件一級回應調整為二級回應。

請各地繼續按照分區分級防控工作要求，根據地區特點和疫情形勢精准施策，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。

(旺報 )