廣東決定省重大突發公共衛生事件 一級回應調整為二級 10:472020/02/24 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情發生後，廣東省中醫院副院長張忠德（右2）帶領中醫醫療團隊來到武漢抗「疫」。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸媒體今天報導，根據大陸有關法律法規規定和《廣東省突發公共衛生事件應急預案》，結合當前新冠肺炎疫情防控形勢，省新冠肺炎防控領導小組(指揮部)決定，自2020年2月24日9時起，將新冠肺炎疫情防控應急回應級別由省重大突發公共衛生事件一級回應調整為二級回應。 請各地繼續按照分區分級防控工作要求，根據地區特點和疫情形勢精准施策，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。 (旺報 ) #新冠肺炎 #大陸 #新型冠狀病毒 #廣東 #疫情 #公共衛生事件 #防控 #回應 #等級 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 16:182020/02/20 兩岸 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 陸將優先保障全球供應鏈龍頭企業復產 23:542020/02/21 財經 中共中央政治局召開會議 研究疫情防控與經社發展 00:172020/02/22 兩岸 防疫情擴散！陸政法委書記 突擊檢查監獄 12:512020/02/23 兩岸 習近平對犧牲醫務人員 表示深切悼念 20:172020/02/23 兩岸 兩岸熱門新聞 穿防護衣「不吃不喝」工作9小時 護理長累到扶牆倒地 - 兩岸 糞便尿液驗出新冠病毒！網擔憂「放屁會傳染」 陸疾控中心：須滿足2條件 - 兩岸 新冠肺炎疫情 大陸多地下調應急回應等級 - 兩岸 - 旺報 治癒出院！患者帶著「特殊禮物」走出火神山 - 兩岸 - 旺報 豪宅男「自吞退燒藥」遭醫逼問 成公主號返港首例確診 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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