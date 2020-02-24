鋼琴家王羽佳發文和大眾說明她在溫哥華演出前所遭遇的狀況，並表示她帶著對音樂的使命感，仍上台完成演出。（摘自王羽佳官方臉書帳號截圖）

加拿大指揮家塔妮亞·米勒（Tania Miller）在臉書上發文，寫下她對王羽佳當晚音樂會的觀察。（摘自塔妮亞．米勒官方臉書帳號截圖）

鋼琴小天后王羽佳上周五（21日）在溫哥華演出，戴太陽眼鏡上台彈琴，引發觀眾討論，加拿大指揮家塔妮亞·米勒（Tania Miller）在網路發表評論指出：「觀眾一開始還以為是她在服裝上出奇招。」但王羽佳今（24）日在臉書上發布訊息表示，當天她在過海關時，遭到不平等待遇與嚴厲拷問，被盤查的背後原因，據了解，很可能是和她的華人身分與新冠肺炎疫情有關。

王羽佳表示，她差點趕不上音樂會，也因為太過驚嚇，一度考慮要取消演出，但她帶著對音樂的使命感上場，「我感覺受到羞辱，簡直太過震驚，紅著眼眶，上台彈琴，是為了對觀眾負責，不想讓觀眾失望，也不想讓我的恩師葛拉夫曼失望，我選擇戴眼鏡上場。」

根據塔妮亞發文內容，這是一場她期待已久的音樂會，王羽佳在該場音樂會，仍順利完成演出，但並沒有安可曲，在觀眾的鼓掌聲中，王羽佳也沒有再次走上舞台謝幕，令觀眾感到不解。

王羽佳表示，在當下她並非有意要拒絕觀眾，她心中仍有觀眾，才決定如期演出，「遇到這種事，我關心的是能不能順利完成這場音樂會，也不想讓觀眾因為我浮腫的眼睛而分心。」

貼文一出，不少網友留言為她加油打氣，王羽佳表示，歷經這恐怖遭遇，希望之後不會再有人遇到和她一樣的事，她會繼續完成巡演行程，接下來會到舊金山和紐約演出。

(中時 )