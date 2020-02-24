Summary of tonight's events pic.twitter.com/vOmHlw8mMl — Toronto Raptors (@Raptors) February 24, 2020

衛冕軍暴龍24日在自家主場上演大屠殺！靠著全隊6人得分上雙，暴龍以127比81轟垮溜馬，除了拿下最近18場當中的17勝，也是主場9連勝，整整贏了對手46分，更是改寫隊史單場最多勝分紀錄，只能說溜馬這次輸到灰頭土臉。

從比賽一開始，暴龍就已經決定這場比賽的走向，溜馬先發5人單節投13中1，打完首節，暴龍取得34比20領先，前3節結束，暴龍更以85比55大幅領先，甚至來到末節，暴龍持續發揮強大攻勢，也把雙方差距一度擴大到49分之多。

暴龍以才剛打完全明星賽的席亞卡21分最高，麥特湯瑪斯17分，主控羅瑞拿下16分、11助攻與7籃板，伊巴卡15分、15籃板，泰倫斯戴維斯13分，荷利斯傑佛生12分，暴龍目前42勝15敗，穩居東區第2，卻還落後公鹿6.5場勝差。

溜馬全場命中率僅3成26，其中三分命中率低到2成42，反觀暴龍命中率5成11，三分命中率3成86，溜馬會輸到這麼悽慘並不意外，全隊以沙波尼斯與阿隆哈勒戴各有14分最高，賈斯汀哈勒戴12分，主力射手歐拉迪波續因背傷缺陣。

(中時 )