陳時中也讚桃園跟民間團體合作，動員守望相助隊幫忙藥局。(蔡依珍攝)

陳時中不認為疫情都會集中在北部，反問：「還沒完全結案誰又知道呢？」(蔡依珍攝)

衛福部長陳時中24日到桃園參加桃園市政府的防疫會議，盛讚桃園很多措施都已到位，但提到公布確診個案戶籍地，他直言慢慢的每個縣市都會有，也不認為疫情都會集中在北部，反問：「還沒完全結案誰又知道呢？」重點在避免醫療體系崩盤。

面對個案戶籍地圖上線，陳時中也澄清，其實「法定傳染病確定病例數地理分布圖」一直都在，登革熱時期甚至公布到「里」，這次「全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例地理分佈」把里拿掉。他解釋，日前有人透過「傳染病統計資料查詢系統」公布疫情資訊，疾管署覺得很緊張就撤除了，「我是覺得沒必要，本來有的資訊就留在這個地方！」

陳時中強調，他沒有刻意點名哪個縣市就是要避免引發恐慌，強調資訊公開是要對防疫有幫助的，而不是引發恐慌，他也不諱言，從國外的例子可以看到：「其實慢慢每個縣市都會有！」重點是要避免醫療體系崩掉，每一個地方會崩掉都是從醫療體系先崩盤，以前SARS的經驗就是這樣，他也不認為目前北部「紅通通一片」是疫情重中之重，強調還沒完全結案都很難說，「誰會知道像遠在歐洲，一兩天就多逾百個確診病例！」要盡力而為。

陳時中也提到，鑽石公主號從日本回來的乘客，都經過二採陰，目前在集中檢疫所安置完成，大家的心情看起來都還好，他也鼓勵再忍耐不到14天，對他們和社會都好，他坦言鑽石公主號乘客包機返台的檢驗規格比較高，雙採陰，是因為公主號裡面有很多沒有辦法掌握的情況，所以格外把規格拉高一點，讓他們自己也安心、社會也安心，也辛苦他們了。

陳時中表示，看到桃園市政府積極作為感到很心安，很多中央希望地方做的事情都已到位，希望中央跟地方能夠合作更密切，防疫工作才有可能做好，呼籲大家，居家檢疫、居家隔離、甚或是病人，都不是我們的敵人，「我們的敵人不是人、我們的敵人是病毒！」唯有合作才會成功，對立就會失敗。

陳時中也讚桃園跟民間團體合作，動員守望相助隊幫忙藥局，坦言實名制讓民眾「無法充分自由購買」引發壓力，大家都在承擔，藥局是第一線，呼籲多體諒，他也笑言「桃園三包」健康強健食補包、居家安心消毒包、以及減壓紓食包很貼心，「不過零食包要撙節使用，不然會像市長一樣越來越胖！」

(中時 )