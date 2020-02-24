228連續假期即將到來，淡水天元宮、三芝三生步道、林口竹林觀音寺及淡水滬尾櫻花大道等地點櫻花盛開，新北市交通局推出「228連假交通懶人包（http：／／ntpc.datarget.com.tw ／NationalHoliday／）」搜羅轄內市區道路和各風景區易壅塞路段、時段、替代動線、停車剩餘、連假期間活動及景點大眾運輸資訊，賞櫻前多加參考並掌握路況，免得塞車掃興。

交通局建議民眾到淡水天元宮賞櫻，可搭乘875線公車，或由捷運淡水站至天元宮站的付費接駁專車，中間停靠淡金北新站，每日8 時至17 時發車，並於7 時至8 時視搭車人潮機動增班為15到20分鐘一班。

九份熱門觀光景點，瑞芳警分局於228連假期間將視車流狀況，針對遊覽車及小型車實施交通管制，有通行證及大眾交通工具除外；交通局建議要到九份的民眾可搭乘台鐵至瑞芳火車站轉乘788、825、827、856及965路公車，或由捷運忠孝復興站搭乘1062路公車前往，亦可直接於新北板橋公車站或捷運西門站、捷運北門站搭乘965線公車直達九份，省時省錢又方便。

另外於三重區的大都會公園有「新北家金鼠喜燈會」活動，建議搭乘捷運於「三重站」下車後，接桃園機場捷運1A出口「新北大都會公園」；或搭乘227、264、640、986聯營公車於「捷運三重站」下車，或111、235、257、513公車於「五谷王廟」站下車；如開車前往會場，附近有「幸福水漾區」、「重新北側區」、「重新南側區」等3 區停車場，或可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢合法的停車空間

交通局提醒，228連續假期國道全線雙向在28日至3月1日0到5時暫停收費；另國道5號28、29日上午7時到中午12時，於南向(南港系統、石碇及坪林交流道)、2月29日及3月1日下午2時到晚間9時，於北向(蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口)入口實施高乘載管制。

在客運部份，今年228連假仍實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，提供90條國道客運享平日優惠票價或原票價85折優惠，及39條「台灣好行」路線使用電子票證半價優惠，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，享有基本里程或一段票免費優惠 。

(中時 )