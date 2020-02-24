新冠肺炎第24例確診個案僅被公布是家住北部的67歲婦人，台北市長柯文哲日前稱「我也不知道在哪」，卻惹得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中怒嗆「地方首長不能說不知道，不該害到其他首長！」北市副市長黃珊珊表示，只能知道第24例不在北市，市長當然不知道在哪，現在中央也公開案例24的地點，「中央到底要地方政府怎麼做，應標準一致！」

柯文哲先前曾因說出防疫所地點，引發陳時中批「當市長要負社會責任」，此次柯稱不知道第24例在哪，卻又被陳時中怒轟「地方首長要扛起責任！」陳更指出，公布確診病患所在地徒增恐慌。豈料，中央疫情指揮中心23日已悄然重啟「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布疫情爆發至今確診個案的地理分布、趨勢圖等相關資料，據資料判斷，第24、25、26例戶籍地皆應是新北市，答案揭曉。

對此，黃珊珊24日一早在臉書Po文指，再說明一次，她是北市府防疫總指揮，但相關須決策事項每天都在晨會跟市長報告並經決策後，例如老人共餐據點開放時間或開學應準備事項，再由應變小組會議處理相關事務性問題，有關北市的疫情，每天有多少確診、居家隔離及居家檢疫或失聯對象，都會報告，再經市長決策如何應對並準備下一步工作，才會有兵棋推演及防災士社區防疫等措施。

黃珊珊說，北市知道北市的疫情，其他縣市的疫情狀況不會告知北市，第24例發生時，她只能知道不在北市（因無確診病例增加），她只能報告市長「不在北市」，但沒報告市長第24例在哪個縣市或地區，市長當然不知道在哪，因沒有確切的通知，僅有零星的不確定消息來源，當然不可能報告市長不確定的資訊。

「中央到底要地方政府怎麼做，應該標準一致！」黃珊珊說，現在中央也公開案例24的地點，北市能做的，就是做好社區感染的準備，社區防疫的任務更為重要。

(中時 )