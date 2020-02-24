新竹一名建設公司李姓董娘，與分手20年的高姓前男友，舊情復燃，2人2年來征戰各摩鐵，還在高男的名車內車震與住處翻雲覆雨， 李女最後因罪惡感提議分手，竟遭高男傳裸照給其夫林姓董座報復，林董憤而對高男提告，高等法院審理後，認定高男侵害林男配偶權，判賠50萬元確定。

判決書指出，李女與建設公司林姓負責人結婚近20年，育有3名子女，高女明知李女已婚有家室，2104年起不斷寫信到李女新竹家中，最後2人舊情復燃，每月至少通姦1至2次，時間長達2年。

李女後來覺得對不起丈夫與子女，鼓起勇氣提議分手，竟遭高男威脅「若要分手，就傳裸照給妳丈夫看」，林男看到裸照得知妻子偷情，怒對高男提告求償75萬元。

高男在法院審理時否認與李女發生性行為，因李女明確指出高男鼠膝部處有拇指大疤痕，高院因而認定高男侵害林男配偶權，判賠50萬元確定。

(中時電子報)