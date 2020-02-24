美國南達柯他州立大學的女子校隊(美洲野兔隊)上周出現誇張鏡頭，練球時居然連續5人從中場投進超遠三分球！並且5個選手都保持在中線之前躍起投籃，驚奇的程度可以拿去當廣告片段了。

球隊推特上傳這則影片，獲得超過400萬次觀看。南達州是美國邊境州之一，85%居民是白人，只有1%左右的黑人，所以不像女籃國家隊那樣幾乎都是黑人。在練球的神奇演出之後，她們以74-61打敗了戰鷹隊，前役則輸給郊狼隊。

美國女籃目前排名世界第一。雖然女籃選手已經很準了，但是美國男籃還有戴文布克(Devin Booker)之類的奇才，他有一次在練球時連續投進45個三分球。

這5位女籃球員名字是Sydney Stapleton、Addison Hirschman、Paiton Burckhard、Jordan Ferrand、Lindsey Theuninck。根據推特裡的人名註記，還有第6個人投進，但鏡頭只拍到5次。

(中時電子報)