文曄(3036)、祥碩(5269)雙方決議以股份交換方式進行合作，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，盼藉由本次的換股，彼此借重在大陸市場通路以及高速傳輸的優勢，共啖後續5G龐大商機，惟該樁「文祥戀」市場似乎對此溢價認購並不買單，認為雙方增資換股後，會導致股本膨脹，恐稀釋每股獲利，祥碩今日跳空跌停，鎖在跌停價813元，文曄則下跌近1.5%。

文曄、祥碩上周五(21日)停牌一日，宣布重大訊息，今恢復交易，雙方決議以股份交換方式進行合作，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有約13.04%祥碩股權。

祥碩本次與文曄換股合作，被外界稱為是文曄的「白騎士」，起因為大聯大去年底針對文曄啟動公開市場收購，當時事件鬧得沸沸揚揚，文曄堅稱此舉不利於市場競爭，有壟斷之嫌，而當時大聯大(3702)亦延長收購時間，故如今文曄攜手祥碩，也被指稱是在抗衡大聯大。

現階段5G市場甫起步，文曄長期深耕大陸市場，在當地IC設計通路頗具規模，文曄在大陸本地公司的業務規模高達1000億元，主要集中Design in，但因祥碩長期專注高速傳輸，主要為北美市場，大陸佔比營收非常低，僅個位數，但因5G市場甫起步，期將帶來廣大商機，透過本次合作，文曄剛好可以幫祥碩拉開市場，雙方看好在大陸加速推展電腦、伺服器CPU的自主研發。

這樁「文祥戀」以今日股價表現看來市場似乎不買單，祥碩今跳空跌停鎖在813元，顯示市場對祥碩溢價入股文曄並不認同，不僅如此，未來雙方增資換股後，也恐導致股本膨脹，稀釋每股獲利。

(時報資訊)