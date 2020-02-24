1.台積電(2330)：外資已連續賣超6個交易日，早盤股價續跌至319.5元。
2.世界(5347)：外資21日擴大賣超2120張，影響早盤股價重挫近5%，一舉摔出5日線、季線。
3.世紀鋼(9958)：風電題材護體，外資持續買超，早盤股價力守盤上，表現抗跌。
4.正隆(1904)：短均上揚、外資21日持續擴大買超1739張，今早股價衝上22.8元、登16個月波段新高。
5.台紙(1902)：外資連續4日擴大買超，拉抬早盤股價漲逾1.5%、達21.4元。
6.訊連(5203)：疫情續燒，遠距教學及視訊上課平台夯，不理外資偏空操作，早盤股價逆漲逾3%，登上5日線。
7.亞崴(1530)：大陸廠今日復工，H2訂單可望回溫，早盤放量彈升逾3%，躍過5日線、月線。
8.富邦媒(8454)：業績看俏，上周周線連2紅、股價一度衝上388元歷史新紀錄，今早股價逆漲至370元，抗跌氣勢強盛。
8.佳必琪(6197)：陸廠陸續復工，早盤股價開高走高逾2%，站上月線。
9.泰鼎-KY(4927)：業績利空鈍化，21日外資轉買超956張，今早股價彈升近2%。
10.三貝德(8489)：疫情肆虐促線上學習大增，不理外資21日轉賣超百張，今股價續漲逾7%。
11.聯鈞(3450)：ToF、5G需求佳，基本面看好，股價穩在高檔未受大盤影響，走揚2%。
12.鴻海(2317)：疫情影響復工期，進而拖累業績，今日繼續走跌，面臨80元保衛戰。
13.熱映(3373)：額溫槍供不應求，2月成績看高，今早頻頻觸及漲停，為2016年8月以來高點。
14.雄獅(2731)：疫情傷體質，多方力求振作，惟市場不領情，再度測試70元支撐。
15.廷鑫(2358)：皮件業務受惠轉單效益，業績受挫有限，今早向上跳空一度漲停。
16.康那香(9919)：疫情未受控，防疫題材持續作大，16元支撐守住後多方出手，攻高逾8.5%。
17.申豐(6582)：醫療用手套需求增加，NBR產線已全滿，Q1銷量估增逾2成，早盤續衝上69.6元之波段新高價。
18.聯陽(3014)：去年EPS為3.38元，擬配息3.3元，殖利率7.93%，不畏外資連8日賣超，股價強漲逾5%。
19.奇鋐(3017)：三大法人近日持續賣超，外資已連9日賣超7732張，晨盤續跌近3%。
20.高鐵(2633)：去年獲利年減逾2成，外資、自營商連2日賣超，早盤續走衰。
21.神盾(6462)：三大法人聯手買超力挺，惟股價高檔修正，晨盤走疲近2.5%。
22.青雲(5386)：外資連6日買超，加上比特幣題材，早盤逆勢上揚逾2%。
23.亞諾法(4133)：疫情蔓延，疫苗股持續發燒，股價連拉2根漲停，續闖波段新高。
24.國光生(4142)：外銷訂單推進、防疫概念題材催化，晨盤帶量衝高3%，追平2015年4月紀錄。
25.神隆(1789)：外資連四買，且技術線行成多頭排列，早盤逆勢勁揚2.5%，改寫逾1年高價。
26.恆大(1325)：新冠肺炎疫情持續蔓延，口罩需求仍難解，早盤買盤蜂擁，股價急鎖漲停，委買張數高掛4500張排隊。
27.優盛(4121)：防疫概念股高燒不退，開盤10分鐘內火速攻頂，衝上2年高點，委買張數逾萬張。
28.高端疫苗(6547)：雖列注意股，惟獲外資連五買，早盤續飆漲停，委買張數高掛2.1萬張搶買。
29.合世(1781)：防疫概念股續獲買盤追捧，今日拉出第二根漲停，位處相對高檔。
30.瑞基(4171)：畜產檢測試劑熱銷，並將投入新冠病毒肺炎相關開發，激勵連拉兩根漲停，站上逾5年高峰。
31.毛寶(1732)：防疫概念股攻勢再起，今日放量攻上第二根漲停，改寫逾10年高價。
(時報資訊)
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