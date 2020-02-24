新冠肺炎疫情在多國快速擴散，韓國、義大利等國的疫情更出現快速增加，大大影響市場信心，幾乎全球股市走低。美股上周五（22日）下挫，韓國24日更跌逾3％，同樣影響恒生指數開低走低，跌近300點。

恒指24日開低203點，報27,105點，跌破100日線；國企指數開低91點，報10,699點。重磅科技股受壓，騰訊低開1.9％，報393.2港元。阿里巴巴開低2.9％。截至上午10點6分，恒指報26,940.22點，下跌368.59點，跌幅1.35％。

(工商 )