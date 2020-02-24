憂疫情蔓延 港股開走低 重跌近400點 10:362020/02/24 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在多國快速擴散，韓國、義大利等國的疫情更出現快速增加，大大影響市場信心，幾乎全球股市走低。美股上周五（22日）下挫，韓國24日更跌逾3％，同樣影響恒生指數開低走低，跌近300點。 恒指24日開低203點，報27,105點，跌破100日線；國企指數開低91點，報10,699點。重磅科技股受壓，騰訊低開1.9％，報393.2港元。阿里巴巴開低2.9％。截至上午10點6分，恒指報26,940.22點，下跌368.59點，跌幅1.35％。 (工商 ) #恒指 #跌近 #韓國 #疫情 #走低 也許您會感興趣 推薦閱讀 日疫情失控 醫轟利益的選擇 04:102020/02/20 政治要聞 陸將優先保障全球供應鏈龍頭企業復產 23:542020/02/21 財經 台灣權王－華南永昌證券 陸復工延遲 認購權證避險 04:102020/02/22 產業特刊 是時候提升防疫層級了 04:102020/02/22 時論廣場 閩浙挺台商 逾500億支持復工防疫 04:092020/02/23 焦點新聞 大陸人行副行長：疫情後經濟將快速反彈 16:282020/02/23 財經 疫情衝擊短暫 大灣區機遇仍存 04:102020/02/24 焦點新聞 陸消費慘 朱民：前兩月減1.38兆人民幣 04:102020/02/24 全球財經 疫情延燒 全球供應鏈恐有斷鏈風險 01:582020/02/24 財經焦點 疫情延燒 台南觀旅餐飲業 盼政府紓困方案 04:102020/02/24 地方新聞 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 肺炎重創 香港65％中小企業將裁員 - 財經 末日博士警告今年陸經濟不妙 GDP面臨恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。