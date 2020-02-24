人民幣兌美元中間價24日報7.0246元，較上日中間價7.0210元下跌36個基點，單日跌幅0.05％。

截至上午9點56分，人民幣兌美元在岸價報7.0357元，較上日下午4點半收盤價7.0386元上揚29個基點，單日漲幅0.04％。離岸價報7.0466元，下跌100個基點，單日跌幅0.14％。

(工商 )

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