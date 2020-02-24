動物園能不能傳出喜訊呢？每年農曆過年後大約就是北美灰狼的繁殖季，住在台北市立動物園溫帶動物區的北美灰狼「蘿拉♀」和「沃夫♂」，已經當了多年室友，但這幾年卻都是「郎有情、妹無意」的狀態。每年的發情期，「蘿拉」為了躲避「性」致高昂的「沃夫」，時常上演你追我跑。保育員今年也已經觀察到「蘿拉」和「沃夫」的互動狀態與平常不同，推測牠們準備進入發情期，究竟深厚的室友情感能不能在今年昇華成愛情呢？

「蘿拉」一直以來對「沃夫」不來電。（台北市立動物園提供）

「蘿拉」和「沃夫」在2011年，從莫斯科動物園來到台北市立動物園，在園內做為室友長達７年的時間，「蘿拉」一直以來都對「沃夫」非常不來電，造成只有「沃夫」單方面想一親芳澤的情況。狼的習性通常傾向單一配偶、並終身相伴，對於愛情抱持著一生一世、至死不渝理念的北美灰狼「沃夫」，經過「蘿拉」多年的拒絕還在持續追求中。

今年「沃夫」能不能成功打動「蘿拉」的芳心呢？（台北市立動物園提供）

往年的發情期，總是能看到「蘿拉」避「沃夫」唯恐不及的情況，「沃夫」會不停的跟在「蘿拉」身後，只要「蘿拉」稍微停下腳步，就會試圖由後方跨騎上去，逼得「蘿拉」只能不停的逃跑，形成你追我跑的景象，不明白情況的人說不定還以為是因為天冷，讓原居住在溫帶區的灰狼精力旺盛，殊不知這個場面的背後，有著一段苦情的故事。

今年「蘿拉」和「沃夫」究竟深厚的室友情感能不能在今年昇華成愛情呢？讓我們拭目以待！（台北市立動物園提供）

傍晚時分聽見灰狼頻繁的嚎叫，也觀察到「沃夫」磨蹭牆壁的行為，代表著發情期即將來臨，平時與保育員較不親近的「沃夫」變得毛髮蓬鬆、由內而外散發出自信，也與保育員開始親近起來。今年「沃夫」能不能成功打動「蘿拉」的芳心呢？

每年的發情期，「蘿拉」為了躲避「性」致高昂的「沃夫」，時常上演你追我跑的戲碼。（台北市立動物園提供）

「沃夫」與「蘿拉」間微妙的曖昧能不能昇華為愛情，成為2020年園內第一對新情侶呢？大家趕快來到台北市立動物園溫帶動物區看看牠們吧，也在這邊呼籲大家，在灰狼戶外活動場前要保持輕聲細語、勿大聲模仿狼嚎，不要打擾到這對「室友」培養感情了！

每年農曆過年後大約就是北美灰狼的繁殖季。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)