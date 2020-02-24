農曆二月初二日是金門「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，縣長楊鎮浯率同主管遵循古禮祭祀，也祈求庇佑鄉親健康平安。（李金生攝）

縣議長洪允典率同主管赴庵前縣定古蹟「唐牧馬侯祠」遵循古禮祭祀。（李金生攝）

祝文中寫滿鄉親感念「恩主公」庇佑軍民平安的恩澤。（李金生攝）

牧馬侯陳淵與配祀的「助靈夫人」林氏之間，有一段膾炙人口的鄉野傳奇。（李金生攝）

楊鎮浯縣長致贈敬爐金，祈祝護佑全島平安。（李金生攝）

地方還相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世。（李金生攝）

農曆二月初二日是金門「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典上午率同府、會主管在庵前縣定古蹟「唐牧馬侯祠」遵循古禮祭祀，感念祂率領12姓氏登島墾荒，澤被後世千餘年的恩澤，也祈求庇佑鄉親健康平安。

金門縣志記載，唐德宗貞元年間（804年），陳淵率同蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭等12姓入浯（金門古稱）開墾，島民以「開浯恩主」相稱，在金城鎮豐蓮山麓庵前村建廟奉祀。

侯廟配祀的「助靈夫人」林氏，相傳是金門浦邊村人，被庵前村一戶人家收養。有一天，她在廟前採桑葉，見陳淵塑像英挺，心生愛慕，並許願永結連理，不久即歸真，由鄉人塑像於陳淵身邊，祭祀至今。

地方還相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世，深諳馬性又擅於驅使，平日野放吃草，若欲聚集則擊鼓豎旗，馬匹會依照旗色分別站立；另還傳說祂曾在村外以劍指地為「藥井」，以治療島民和馬匹疾病，遺址目前仍在，並曾發動「陰兵」擊退登島倭寇，為古廟平添鄉野奇譚。

庵前村民循例連2天醮慶酬神，不但當地鄉親扶老攜幼，全村總動員熱烈參加，也有旅台鄉親專程返鄉共襄盛舉。下午也將恭請恩主公起駕遶境巡安，祈祝神明護佑全島平安，度過當前的瘟疫難關。

(中時 )