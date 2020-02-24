第19屆馬來西亞MTE國際發明展，葡萄王（1707）再抱大獎！此次以預防失智、骨質疏鬆等專利作品，共奪得2金1特別獎，將有助於海外市場的開拓。

馬來西亞MTE國際發明展，今年共計有來自全球20個國家、共計527件作品角逐參展。

葡萄王以獨家發酵技術與嚴謹的品質管控穩座國內保健食品龍頭。此次角逐參賽二項作品，其中機能性益生菌－GKS6，是從健康嬰兒腸道中篩選分離出的益生菌，不僅具耐酸、耐膽鹽、良好定殖率，有助於腸胃健康之特性具體外重管理之功效，去年以專利「用於改善代謝症候群之新穎性益生菌－GKS6」獲馬國發明展ITEX大會特別獎。

今年葡萄王更研發新功能「GKS6用於預防或改善骨質疾病」，此菌株經動物實驗證實有助於改善賀爾蒙缺乏引起的骨質流失，像是減緩骨小梁分離率、骨小梁厚度、提升骨密度以及增加血鈣等功能，因此獲大會金牌獎肯定。相信未來在高齡化產品設計上，能有別於一般具副作用的抗骨鬆藥物，以符合市場需求。

另一項脫穎而出的作品，是葡萄王以十餘年猴頭菇研究經驗，並因應老年化社會失智症議題所研發「猴頭菇預防失智症」專利。猴頭菇素材不僅有助於神經增生，在老年疾病上亦具貢獻，像是帕金森斯症臨床試驗、阿茲海默症人體臨床皆證實改善的效果，在本次參賽中亦得到金牌獎及大會健康保健醫療類項目特別獎的榮耀。目前葡萄王猴頭菇已在台灣、中國、以及日本取得共8項專利，受國際肯定。

葡萄王投入益生菌、真菌的研發20餘年，自2015起總計已獲得101面獎牌。

(工商 )