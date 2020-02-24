亞泥（1102）轉投資、持股17.46%的山水水泥（0691.HK），日前在香港聯交所，對2019年的獲利發出「正面盈利預告」，獲利將大幅增加；加上集團在中國大陸水泥市場去年的獲利也可望衝高峰，市場預期，亞泥2019年的全年獲利可望創新高。

在香港掛牌的山水水泥，預告2019年獲利將較2018年的人民幣21.97億元（約合台幣96.67億元），有大幅度增加。

亞泥去年的前三季，依持股比例，認列了山水水泥18.35億元的貢獻。

受惠中國大陸當地政府對水泥業持續執行錯峰生產，又嚴格執行高環保標準，並進行供給側改革，去年的大陸水泥價格是近十年來的高峰，亞泥在大陸的水泥事業，在去年的前三季，因此創下了西進同期以來的歷史高峰。

根據亞泥2019年的前三季財報所揭露，亞泥中國去年前三季獲利人民幣22.4億元（約新台幣98.27億元），年增40.2％；依亞泥持股67.7%計，去年前三季，亞泥中國對亞泥的獲利貢獻，高達新台幣85億元以上。

自己集團在大陸市場獲利大增，加上山水水泥的貢獻，亞泥2019年前三季稅後純益134.58億元，已創歷史新高。

第四季，一向是中國大陸水泥產業傳統的獲利高峰，市場指出，亞泥中國營業區域所在的華中市場，去年第四季水泥價格比第三季漲了15%以上，因此，可以預估，亞泥中國市場去年全年的的獲利約可達30億元人民幣上下。

由於轉投資的山水水泥，對去年的獲利已公告將會大幅增加；亞泥中國去年第四季的獲利也會更上層樓，因此，市場預期，在大陸市場獲利衝高峰，且，轉投資的山水水泥的貢獻，亞泥2019年全年的稅後淨利將可創下歷史的新高。

(工商 )