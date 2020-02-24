（圖／台灣民意基金會提供）

（圖／台灣民意基金會提供）

新冠肺炎疫情蔓延，台灣民意基金會今（24）天公布最新民調，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌內閣聲望，雙雙創下新高，支持度都在6成8以上。基金會董事長游盈隆認為，主因為政府處理肺炎疫情普遍受到肯定。

台灣民意基金會今天公布民調，贊同蔡英文總統處理國家大事方式的有68.4％，不贊同者16.5％，另有10.4％的人沒意見。

游盈隆表示，這是從2016年5月基金會開始做總統的聲望調查以來的次高，可以說目前是蔡英文上任以來最受人民歡迎的時候，可說是「飛龍在天」。

他分析原因，一來是總統與立委大選剛過，民進黨大勝，所以以為還在高點，二來是因為新冠肺炎疫情刺激台灣的整體利益的共同體意識。

在蘇內閣整體施政表現，有69.4％的人基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，不滿意的有18.6％，另有7.7％的人沒意見，滿意的人比不滿意的人多51個百分點，游盈隆表示，這不僅創下蔡政府前後三任內閣最高滿意度， 也創下 1996年第一次民選總統以來內閣施政的最高滿意度紀錄。

與三個月前相比，也就是2020 總統與立委大選前兩個月的民調相較，滿意蘇內閣整體施政表現的人大幅提昇13個百分點，不滿意的人大幅減少18個百分點。

他說，這可見在過去短短三個月中，台灣整體民意對蘇內閣 有了極大的轉變，民意現在一面倒的、肯定蘇內閣整體表現，滿意度之高，是台灣政治史上極罕見的現象。2020大選與武漢肺炎無疑是其中兩個最重要的催化劑或驅動力，而蘇內閣應付得宜就成了超高民意滿意度的關鍵因素。

(中時 )