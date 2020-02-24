109學年度學測成績今（24日）公布，斗六高中1名學生報考5科拿到75滿級分，2名學生獲4科60分滿級分，校方遵守教育部教育部「鼓勵學生發展自我興趣和潛能」原則，不公布姓名級受訪。不過，稍晚仍有公布。

斗六高中考75級分的學生平時校排五名內，父母都是該校生物老師，其父吳老師表示，孩子上課認真，回家也認真複習，感謝學校提供良好學習環境。

另2名4科考出60滿級分學生，其中之一也是該校化學老師的兒子，其母曾老師表示，兒子生活規律，手機多用於學習用途，把自己管理得很好。

斗六高中祕書鐘源旺表示，教育部國教署希望學校鼓勵學生探索開發自己的興趣和潛能，不應侷限於少數學生的單一成績表現，需尊重學生意願及保護學生隱私，今年學測成績僅提供數據，不提供姓名與採訪。

不過，稍晚校方提供今年學測成績級名單，分別是75級分（五科滿分）吳旭蓮同學；60級分四科滿級分賴宜謙、曾傑生。

(中時 )