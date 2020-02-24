在南韓政府周日宣布新型冠狀病毒疫情提升到「紅色」最高警戒後，南韓企業隨即在周一宣布進入全面戒備，以盡可能減少疫情的衝擊。某韓國電子廠警告，如果廠區爆發疫情，恐導致生產與供應中斷。

韓國疾病管理本部周一宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增161人，累計病例達到763例。死亡病例新增1人，累計達7例。部分南韓企業已宣布必須暫時關閉當地工廠。

三星電子宣布，因為有一名員工確診，三星在慶尚北道龜尾市的智慧手機工廠已暫時關閉，公司並已暫時停駛龜尾與水原兩廠區之間的接駛車。龜尾市是南韓最大的電子工業城市。三星在22日關閉該廠進行全面消毒，預計於周一恢復運作。三星的兩款螢幕可折疊手機都在龜尾廠生產。

南韓第二大煉油廠湖南煉油公司（GS Caltex Corp.）亦已在周末暫時關閉位於忠清南道大德區的研發中心，因為一名員工與大邱一名確診患者曾有過接觸，雖然病毒檢測結果為陰性，但公司仍必須進行廠房消毒。

南韓第二大晶片廠SK海力士上周宣布，其利川廠一名新進受訓員工與一名確診患者曾有接觸，廠區約800名員工已進行隔離，這名新進人員雖檢測為陰性，但公司仍對這些員工實施隔離措施。

南韓某家電子公司主管表示，新冠肺炎疫情看來在全國快速傳播，如果製造廠區染「疫」，就會出現生產和供應鏈中斷的情形。「我們正在盡全力進行隔離措施，以防止新冠病毒疫情擴散」。

包括樂金電子和樂金顯示器在內的樂金集團表示，集團已經暫時禁止居住在大邱與清道郡的員工進入工廠，亦要求所有員工盡量避免國內出差，尤其是大邱與慶尚北道，曾到過這些地方的員工則被要求在家上班。

(時報資訊)