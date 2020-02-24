AMD超微與Google Cloud宣布在採用AMD第2代EPYC處理器的Google運算引擎上推出N2D虛擬機器的測試版本，主要瞄準運行一般用途以及需要運算與記憶體兼具的高效能工作負載客戶。

超微指出，高效能AMD第2代EPYC處理器帶給客戶更大的靈活性，根據工作負載需求挑選最適合的虛擬機器，除了帶來比N1實例高達39%的Coremark效能提升，更比N系列實例節省高達13%的成本，透過128與224個虛擬CPU配置選項，在執行需要高記憶體頻寬的高效能運算(HPC)工作負載，提供比Google運算引擎現有同級虛擬機器高達70%的平台記憶體頻寬提升。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，全球各地雲端供應商與主機代管業者均肯定AMD第2代EPYC處理器出色的核心數量擴展、龐大的記憶體頻寬、大幅減少的總體擁有成本以及創紀錄效能表現等優勢。AMD與Google在這些初始虛擬機器上密切合作，確保Google Cloud客戶執行各種工作負載時能享受高效能與低成本的完美效益。未來我們將持續合作，在今年以及將來繼續提供這樣的體驗。

全球各地雲端供應商以及主機代管業者紛紛採用AMD EPYC處理器，組建超過120種虛擬機器方案，讓終端客戶能選用眾多功能強大、成本效益高、且使用彈性高的虛擬機器產品。

(時報資訊)