8吋晶圓代工世界先進(5347)本季一如預期淡季不淡，單季營收將創下新高，但因新加坡新廠營運初期費用高以及產能利用率待提升，使得公司預估本季毛利率比上季降逾5個百分點，法人估全年獲利年增幅度低於營收成長率，今股價開低3.4元、為75元。

世界先進上周五舉行法說會公布上季財報及展望；公司上季營收略優預期，本季展望亦明朗。2019年第4季營收73.34億元，季增約2.9%；毛利率36.1%，季減0.9個百分點；EPS為0.91元。公司表示，目前需求穩定，訂單能見度約2個月，加上新加坡新廠加入，對第一季看法審慎樂觀，本季營收估達75~79億元，季增率約在2~8%。

世界先進本季營收可望創新高，但毛利率估介於29-31%，較前季明顯下滑5~7個百分點，主要受匯率及新加坡新廠折舊認列兩項不利因素影響。

世界先進去年業績仍為次高水準。2019年營收282.8億元、年減約2.2%，毛利率36.5%，EPS為3.54元，略低於前年的EPS 3.72元。

今年全年來看，世界先進將受惠8吋晶圓代工需求持續暢旺，加上新廠對今年總產能增加估逾15%，將帶動今年世界先進營收可望年增雙位數，挑戰300億元新高，惟因大舉投資新廠，折舊費用將年增約7成，公司預期今年兩項不利因素影響共約5個百分點，法人估公司今年獲利成長幅度不若營收增幅，全年獲利年增估個位數百分比，可望與2018年新高水準相當。

(時報資訊)