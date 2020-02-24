新冠肺炎疫情擋不住，全球傳出病例越來越多，防疫概念股今日無畏台股重挫，多頭氣勢如虹，毛寶(1732)放量衝漲停，股價刷新超過10年高價；口罩全球大缺，恆大(1325)強鎖漲停31.9元，逾4700張排隊搶著要買；美德醫療-DR(9103)代工製造醫療耗材、醫用布服及產業工作服，盤中也鎖在漲停板；康那香(9919)緊跟在後，漲幅超過9%。

美德醫療-DR營運分為代工製造及醫院後勤整合服務兩大領域，醫院後勤服務主要是提供台灣及菲律賓醫院用醫療布服的租賃、洗滌、配送等整合服務，這波股價強勢主因是在代工製造醫療耗材、醫用布服及產業工作服，股價經過整理後，今日再攻漲停板3.35元，至10:20，買單超過5000張想要買進。

康那香目前有一條醫療級口罩生產線和一條防PM2.5的3D立體口罩生產線，目前生產的醫療級口罩已都被政府徵用，近期受到多頭青睞，今日股價逼近漲停板，強漲逾9%以上。康那香口罩僅占營運的一小部分，主力商品是以衛生棉、紙尿褲、抗菌濕巾、面膜為主。

(時報資訊)