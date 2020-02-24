新冠肺炎疫情持續延燒，短期雖使工紙需求受阻，但宅經濟、物資運送等需求帶動紙箱用量，後續庫存回補潮有望帶動工紙價格看漲。造紙類股指數今（24）日逆勢開高勁揚，最高上漲3.22％至210.46點，創11月波段高點，盤中維持逾2％漲幅，領漲大盤各類股。

其中，正隆公司（1904）勁揚7.39％至23.25元，創近16月高點，台灣紙業（1902）穩揚3.83％至21.7元，收復年後失土。永豐餘（1907）及榮成紙業（1909）分漲2.56％及2.15％、中華紙漿（1905）及寶隆國際（1906）分漲1.69％、1.12％，僅士林紙業（1903）跌近1.6％偏弱。

由於1月適逢春節連假工作天數較少，造紙股1月營收均出現雙位數「雙降」，降至近期低點。榮成1月合併營收30.49億元，月減31.02％、年減29.65％，為近23月低點。華紙1月合併營收13.59億元，月減23.26％、年減29.6％，創近59月低點。

正隆2020年1月自結合併營收27.69億元，月減38.37％、年減20.96％。永豐餘1月合併營收49.81億元，月減25.44％、年減23.1％。台紙1月合併營收2.87億元，月減35.59％、年減26.16％，三者均創近11月低點。

寶隆1月合併營收0.89億元，月減18.95％、年減32.39％，為近4月低點。士紙1月合併營收1192萬元，月減23.63％、年減46.7％，為近7月低點。由於新冠肺炎致使中國大陸復工進度延後、下游物流運輸受阻，預期造紙股2月營收仍將續降。

不過，正隆、華紙、永豐餘、榮成在台灣設有造紙廠，正隆及永豐餘近年積極布局越南、台紙亦轉投資玖龍越南正陽造紙廠，在中國大陸業者供應不順下，有機會接獲相關轉單商機。而網購電商及物資運送需求，亦可望使紙箱需求相對有撐。

造紙業者認為，由於中國大陸工紙市場短期需求因物流問題受阻，工紙價格暫無漲價動能。不過，由於工紙及紙箱需求只是遞延、並非消失，預期隨著整體復工及物流運輸進度逐漸恢復，有望出現庫存回補潮，帶動工紙需求回升及價格上漲。

(時報資訊)