松果購物(6740)公布2019年財報，全年營收2.89億元，年增92％，稅後淨利0.11億元，年增113％，每股盈餘為0.72元。松果購物2019年獲利翻倍成長，主要以「輕資產」、「AI個人化」、「消費者導向」三大策略方針創造出大幅成長動能，展望2020年，公司指出，將會以「3+3」為目標，持續擴大消費者體驗模式推進行動端高忠誠度，將科技力發揮至的最大價值。

松果購物2019年正式進入興櫃市場，三大策略方針帶動整體營收及獲利成長，其中，以「輕資產」經營(Asset-light strategy)核心模式為橫向層次，透過大數據應用與「AI個人化」技術，推動平台營運效能與轉換率，更以「消費者導向」為動能，強調顧客終身價值，進而提高消費者品牌凝聚力、忠誠度與黏著度。

松果購物董事長郭家齊指出，2020年將以拓展消費者體驗模式為核心思維的三大關鍵布局，以深化AI與大數據運用優化消費旅程，打造出最貼近消費者個人化體驗與情境應用；其次提高平台SKU數，滿足消費者「一站購足」需求，以長尾效應帶來商業契機，並透過平台消費者評價機制促動購買力，預期將大數據應用發揮至最大價值，締造消費者、廠商和平台三贏。

(時報資訊)