監察院調查2018年6月4日萬安演習，空軍F-16戰機撞五分山案，發現戰管、航管均有違失，監察院國防及情報委員會會議20日通過監委包宗和、仉桂美、林雅鋒所提調查報告，決議糾正空軍司令部及民航局。

監察院表示，F-16戰機在萬安演習中於瑞芳五分山發生撞山意外，導致飛官殉職。據悉，國軍自向美方採購F-16戰機，前後已發生8次失事，屬於可操控狀態下撞地次數達3次。

包宗和等人表示，2018年6月4日北部地區「軍民聯合防空(萬安41號)演習」，由空軍第五聯隊兩架F-16型機擔任假想敵機，以目視方式對基隆港實施低空模擬攻擊，計畫脫離航向090，並依戰航管指示爬高定向戰管空域，但空軍戰術管制聯隊所屬戰術管制中心管帶任務機的有關人員，任務前，未查看實施計畫，連作戰要旨命令也未看，事後才知「全程不得低於絕對高度2000呎」安全規定。

監委並提及，經查，戰管中心輕忽任務整備，工作紀律鬆散，值勤作業程序欠完備，戰管素養欠佳，監院依法對空軍司令部提案糾正。

監委指出，本案台北近場臺管制空域E點座標輸入錯誤，檢覈機制未發揮，致其飛航管理系統(ATMS)繪製的空域範圍與發布的飛航公告相左，後再據該圖資與戰管協調「因為我的飛機待會松山都會起來，你就是不要超過那條線就好」，並於戰管表示任務機未逾越申請空域範圍時，未即時改正，反多次要求戰管促任務機向東修正，並稱「松山都有離場的」、「我現在在爬高離開6000，後面還會有再離場的」，雖戰管表示我再前進20浬就要脫離，仍表示「你再往東，你現在太往西了，我松山放會遇到啊」、「你先2000，待會可以爬再跟你講」，造成戰管因恐松山後續有航機要起來，而錯誤承諾定向龜山島，高度保持2000，迄長機通過基隆港始協調爬高，此般協調作為，不符事先安排的軍機優先規定，也有違失，監院並對交通部民航局提出糾正。

包宗和、仉桂美、林雅鋒均認為，以「萬安41號」演習為例，非僅管帶人員輕忽任務準備，地障認知錯誤，遇任務機無法目視之突發事件，處置失當，未能掌握或不知「左轉後立即爬高」、「全程不得低於絕對高度2000呎」關鍵規定；戰管中心主管值勤作業程序及人員訓練，未完備戰管系統地障顯示功能，加強人員地障認知訓練，所屬管帶人員竟僅憑戰管系統未標示地障，就以為無地障，戰管素養亟待精進；以及航管於軍機臨近基隆港時，未依飛航管理程序(ATMP)規定給予優先飛航服務等情，均有違失。

(中時 )