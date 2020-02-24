因應新冠肺炎疫情升溫，為確保醫療資源足夠，國內醫事人員若無特殊需求，近期將不得出國，引起部分人士反彈。胸腔重症醫師蘇一峰表示，「為了國家防疫，不出國我OK」，但面對疫情，大家更應擔心的是社區疑似個案大爆發，重症個案暴增、塞爆急診和加護病房，用光葉克膜和呼吸器，這樣才會導致醫療崩壞。

蘇一峰在臉書發表對於「禁止醫療人員出國」之個人看法。他指出，平時醫療人員出國也只佔總數的5-10%，也就是說，這個政策得到的效益是「讓原本100位可以同時上場的醫療人員，不會因為返國隔離變成90-95位」，但其實現在疫情期間，出國的醫療人員可能更少（少於5%）。

蘇一峰強調，「為了國家防疫，不出國我OK」，但面對疫情大家更擔心的是「社區疑似個案大爆發」，當100名疑似暴增為1000名疑似、甚至10000名疑似，重症個案暴增，塞爆急診和加護病房，用光葉克膜和呼吸器，這樣才會導致醫療崩壞。蘇一峰說，面對疫情，全國每一位醫療人員已經做了大小不一的家庭犧牲，「為了全民，我們都勇於當站在前線的戰士，因為這是我們的使命、我們不會逃避！」。

蘇一峰也呼籲：「不要打擊第一線醫護士氣，用勸導會比禁止好」，希望停止醫療人員出國的同時，也能一併把會增加疫情破口的行為禁止，例如仍然繞境、去中港澳日韓旅遊等，他說：「這樣真的不OK」。

(中時電子報)