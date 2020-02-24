新冠肺炎疫情在全球蔓延，民眾都人心惶惶不敢出門，李玟（CoCo）繼日前和88位各界名人獻聲《一直到黎明》，向抗疫第一線醫護人員致敬外，近日她又發文給大家正能量，不過網友全被她的火辣身材給驚豔，直呼「一見妳就有好心情」。

李玟曬出比基尼辣照，開心喊著「太陽來了，我們現在都需要一點陽光」，並提醒大家保持樂觀，不過她的好身材，卻把網友目光都吸引走了，只見她露出渾圓巨乳，傲人上圍快掉出，狀態好到不像45歲，讓粉絲超驚豔，直呼「女神」、「我真的會噴鼻血，好美」。

(中時電子報)