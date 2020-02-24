新冠肺炎疫情延燒，衝擊國內各產業，政府為要振興經濟提出抵用券折扣概念，但遲遲沒有具體方案之前，知名餐飲品牌「饗賓餐旅」先拋出振興優惠方案，2／25起五大品牌好康齊發，iEAT會員好禮雙重送，自助餐品牌「饗食天堂」「果然匯」會員平日用餐，不限餐期4人同行1人免費，兩人同行8折。

同時，饗賓會員3月分到各品牌用餐還有機會抽到饗饗及旭集餐券，優惠折扣創近年來之最，現場加入會員立即享受。

此外，饗賓集團旗下單點品牌「開飯川食堂」及「饗泰多」不分平假日外帶每滿千元現折一百元；「饗泰多」更加碼，只要在店內用餐滿千就送網紅推薦菜；「朵頤牛排」紐約客牛排和究好戰斧豬排套餐88折。

饗賓總經理陳毅航表示，對抗新冠狀病毒全力啟動旗下全品牌防疫措施，是保障顧客與同仁健康的首要之務！在同仁端，各門巿員工於執勤前須先測量體溫並消毒手部；第一線同仁均配戴口罩、秀廚同仁每30分鐘洗手一次；餐檯菜夾定時增加更換次數；客席區桌椅均以消毒水擦拭；全集團同仁實施體溫自主監測管理。在顧客端，於入場時以額溫槍測量體溫並以酒精替顧客消毒手部，一旦體溫超過攝氏38度則婉拒進場用餐；如客人暫時離場，則提供微笑貼紙，若有未識別者，進場一律須再量體溫。

(工商 )