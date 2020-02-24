為鼓勵民眾享受美好的早晨時光，台灣麥當勞攜手「早餐小隊長」盧廣仲合作設計推出「麥擱睏起床舞」，以輕快的節奏與簡單易學的舞步，號召全民早晨動起來，麥粉跟小隊長一起跳「麥擱睏起床舞」，上傳IG還能抽30天份免費早餐。

台灣麥當勞表示，即日起至3月2日止，消費者凡於Instagram模仿「麥擱睏起床舞」並#hashtag「麥當勞」與「麥擱睏吃早餐」，麥當勞將抽出30位幸運兒，每位可各獲得30天份、麥當勞最經典的「豬肉滿福堡加蛋」，相當於免費吃一個月麥當勞早餐。

台灣麥當勞為推廣「新生活運動」，特別邀請人氣滿點的「小隊長」盧廣仲，以「麥擱睏起床舞」號召粉絲一同響應。力行「早睡早起」的盧廣仲，每天晚上11點前睡覺、早晨8點半前一定起床，甚至還辦過清晨六點半的演唱會；他同時也是早餐熱愛者，連成名曲都和早餐有關，更是麥當勞早餐鐵粉，也因此開啟雙方合作契機。

配合新生活運動，曾獲得網路溫度計票選「十大美味漢堡」第一名、年銷千萬顆的「大麥克」，去年首度以培根入堡，變身「培根大麥克」，受到消費者熱烈迴響，麥當勞表示，此讓人回味的神組合，也將自2月26日起到3月24日限期回歸。

(工商 )