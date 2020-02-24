新冠肺炎疫情越演越烈，自昨（23日）到今（24日）早上9點，南韓境內一共新增161起確診病例，目前累積763人感染、7人死亡。為防止疫情失控，南韓總統文在寅決定把新冠疫情預警上調至最高等級「嚴重」，並強化應對措施，而教育部也建議，尚未買機票來南韓的中國留學生先暫時休學一學期。

為避免疫情持續擴大，南韓教育部宣布，全國幼稚園至國高中小延後至3月9日開學，據《韓聯社》報導，目前就讀南韓高中約有7萬名中國留學生，當中有32591名學生目前在境內（包含12753人未返鄉過寒假，其餘19838人則是在本月18日前入境）。

除此之外，未來2週將會有約19000人入境，其餘的中國留學生則是未決定何時飛南韓，而教育部日前則是在記者會上公開表示，建議那些尚未買機票赴韓的留學生們先休學一學期，不過教育部也強調，將會針對本學期休學的留學生放寬修學學分限制，通過集中修學制等措施，最大限度地降低休學帶來的不利影響。此外，教育部計畫鼓勵各高校簽署互認學分協議，方便中國學生在華期間網上選修其他學校的課程，不耽誤學分。

教育部還在仁川國際機場專設櫃檯，為入境的中國留學生提供諮詢、通知等所需服務，要學生搭乘各地方政府和高校安排的專車前往學校。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)