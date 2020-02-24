鑽石公主號經過14天海上隔離，船上的各國乘客陸續被包機接回；不過卻有消息傳出，第一線醫療人員在前線為防疫努力，沒想到回到原來的崗位後，卻被當成細菌，慘遭職場霸凌，甚至被上司要求道歉。對此日本災害醫學會提出抗議，要機關改善。

根據日本TBS電視台報導，許多參與鑽石公主號疫情安置的醫師、護理師在返回原本崗位後，竟遭到霸凌，當中包括日本災害醫學會（JADM）所屬成員；護理人員不僅被上司要求為前往公主號一事道歉，甚至連小孩也遭受波及，被幼兒園要求不要去上課。

對此日本災害醫學會提出強烈抗議，前往鑽石公主號等疫情現場執勤及幫助的醫護人員，重返崗位後居然被當成「細菌」看待，還被同事疏遠霸凌，難以置信且不能接受這些不當的對待。

聲明中也提及，這已是與人權攸關，偏見的抨擊是不被允許的，除了改善職場欺凌問題，社會也應採取行動，希望在疫情能夠受到控制之餘，同時也能確保類似事件不會再發生。

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(中時電子報)