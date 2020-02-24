罷免高雄市長韓國瑜的行動如火如荼展開，但看在一個挺高雄市長的退休老師謝瓊玉眼裡，這是民進黨太怕韓國瑜的緣故，因為全國民黨只有韓國瑜能和民進黨與之抗衡，民進黨當然要想盡辦法滅掉韓國瑜，謝奉勸民進黨別這麼小心眼，就算罷韓真的成功，韓國瑜也能東山再起！

罷免韓國瑜的連署書第二階段已過法定門檻的23萬，日前更破50萬大關。對此，謝瓊玉以「全台灣，民進黨只怕一個人」為題，投稿至《風傳媒》表示，民進黨已經贏成這樣，還不放過韓國瑜，說到底就是因為民進黨太怕韓國瑜了！

謝瓊玉更表示，放眼國民黨裡面，有誰是民進黨對手？沒有一個人，只有韓國瑜。因為韓國瑜的草根力量到現在還是強盛，強到民進黨非常害怕，民進黨當然會盡全黨之力滅了韓國瑜！不過，謝奉勸民進黨別高興太早，真的罷免掉韓國瑜，韓國瑜反而可以至死地而後生，帶領國民黨重新「東山再起」。

(中時電子報)