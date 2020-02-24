新冠肺炎疫情延燒，公路總局今日表示，在機場、火車站等地，共查獲17輛白牌車違規載客案，計處罰鍰新台幣850萬元，呼籲自用車駕駛人勿以身觸法。

為強化運輸服務防疫措施，公路總局各區監理所於2月20日至23日，在各地排定41班強力取締自用車違規經營計程車客運業，也就是俗稱的白牌車，分別在機場及火車站等地，共查獲17輛自用車輛違規載客營業，計處罰鍰新台幣850萬元，公路總局呼籲自用車駕駛人切勿以身觸法，使用自用車違規載客。

公路總局表示，為保障民眾安全及權益，取締白牌車一直是公路總局稽查取締重點，2月19日已請各直轄市政府及轄屬各區監理所等單位立即加強稽查取締白牌車，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元。

公路總局強調，合法計程車，包括多元計程車等，車牌都是「白底紅字」，民眾可輕易辨識。公路總局強調，持續稽查白牌車，並輔導白牌車業者轉入合法運輸業；合法計程車會依規定執行防疫工作。

(中時 )