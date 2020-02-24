圖為大甲媽祖回鑾。(資料照 謝瓊雲攝)

大甲媽遶境將在3月19日晚上起駕，9天8夜的行程，直到3月28日回鑾。每每大甲媽遶境都會吸引百萬信徒跟著一起走，大規模聚會在新冠肺炎疫情緊張的情況下，讓大家害怕國內防疫會就此破功。對此，連台大名醫師施景中也只能求媽祖顯靈，祈禱媽祖托夢給主辦單位，「請他們停辦這次的活動吧！」

台大醫院婦產科名醫施景中在臉書上說，「媽祖本身道行功深，又有左右護法千里眼及順風耳，又豈一定要信徒們到祂鑾前，才會知道他的虔誠？」只要心存善念、幫助他人，媽祖也會感知，垂加護佑，「請不要以凡人意念，揣度慈悲為懷的媽祖，那對媽祖，是真正的不敬了。」

對此，網友們紛紛贊同，「醫生都這麼說了，可見事情的嚴重，還是要聽醫生的話」、「顏清標說媽祖會保佑，萬一染病了，還不是都醫生護士在照顧」、「韓國新天地教會的慘劇好像沒人看懂」，但也有人回「不辦的話，香油錢和金牌都收不到，才不是因為宗教」、「只能說要錢不要命，中間牽扯的利益太大了」。

(中時電子報)