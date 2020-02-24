為刺激消費、衝刺餐飲業績，台北王朝大酒店館內中餐廳「玉蘭軒」，自即日起至5月29日推出「國宴級禮遇商業午餐」，除標榜由有逾20年國宴掌廚經驗的副主廚林芫榮掌杓，並推出「買一送一」促銷，希望訴求CP值以廣招徠。

王朝酒店「玉蘭軒」推出的「國宴級禮遇商業午餐」套餐，內容有迎賓前菜、脆皮松阪肉、國宴湯盅、豪華雙主餐及水果甜品，售價1,280元+10%／套，買一送一，等於每套620元+10%。

林芫榮曾擔任過三任總統的隨行主廚，也時常陪同總統至海外參訪，林芫榮掌握每位總統的口味及飲食喜好，再加上多年國宴掌廚經驗與精湛刀工，巧手創造各式極品中華料理，征服海內、外貴賓的味蕾。

「國宴級禮遇商業午餐」主打平日中午時段宴客需求，豪華主餐部分可五選二，分別有「蒜香牛菲力」、「馬拉盞蝦球蚌」、「黑椒羊小排」、「清蒸海上鮮」和「川味蒸鮮魚」。「蒜香牛菲力」選用極佳澳洲進口牛多汁鮮嫩的菲力，加入蒜片煎至香氣四溢。「馬拉盞蝦球蚌」以進口大蝦製成蝦球，淋上特製蝦醬辣椒與多款醬汁爆香而成的馬拉盞醬汁。

「黑椒羊小排」選用肉質鮮嫩的澳洲進口羊小排，搭配濃郁的黑胡椒醬汁。「清蒸海上鮮」和「川味蒸鮮魚」則是挑選新鮮海鱸，以蒸煮手法強化海鮮的鮮、甜滋味，提供清蒸與川味兩種不同特色選擇。

(工商 )