受到國際廢鋼原料行情上漲影響，豐興（2015）24日宣布，調漲廢鋼和鋼筋價格，其中廢鋼每公噸漲500，鋼筋每公噸200元，且鋼筋連二週也上漲500元、漲幅3.37％，至於型鋼則維持平盤。

豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為6,800元，鋼筋每公噸牌價為15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,400元。

(工商 )