人行續停逆回購 淨回籠3千億元 10:502020/02/24 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行24日宣布暫停公開市場操作，這也是人行連續第5日暫停逆回購（附賣回）操作。 人行24日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，因此24日不開展逆回購操作。由於24日逆回購到期規模為人民幣3千億元，故24日資金實現等量淨回籠。 據路透統計，本周人行公開市場逆回購到期規模3千億元，全部集中在24日。 (工商 ) #人行 #逆回購 #千億 #回籠 #續停 也許您會感興趣 推薦閱讀 國發會公建執行 拚年增千億 04:102020/02/20 財經要聞 採高成數、低保證優惠措施 信保基金 千億助中小企抗疫 04:102020/02/20 金融．稅務 人行一年期LPR降10個基點 10:222020/02/20 財經 外銷訂單慘 2月估減千億 04:092020/02/21 財經要聞 2019房地產代銷排行 海悅接案破千億 11度稱霸 04:092020/02/21 財經要聞 美股下挫 台股小開低 09:212020/02/21 財經 陸商牽線建交貸款千億美元 索羅門財長抽11％ 23:212020/02/21 兩岸 川普訪印度 擬簽千億美元軍購大單 21:572020/02/22 國際 挺經濟度疫關 人行可望降準 04:092020/02/23 焦點新聞 人行政策調整 更重流動性調控 04:092020/02/23 焦點新聞 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 復工急單湧現 SSD大漲兩成 4檔大補 - 財經要聞 - 工商時報 5G設備首單 中華電採購73億 - 財經要聞 - 工商時報 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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