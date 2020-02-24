中國人民銀行24日宣布暫停公開市場操作，這也是人行連續第5日暫停逆回購（附賣回）操作。

人行24日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，因此24日不開展逆回購操作。由於24日逆回購到期規模為人民幣3千億元，故24日資金實現等量淨回籠。

據路透統計，本周人行公開市場逆回購到期規模3千億元，全部集中在24日。

(工商 )

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