宏遠投顧認為「選股重於選市，選對個股才重要」，近期受到新冠肺炎疫情影響而使得宅經濟與追劇流行，建議可考慮著墨布局「眼科」相關產業之外，中長線投資還可了解「5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟等趨勢成長受惠股」等4類趨勢。

就投資標的來說，短線醫療藥品、防疫、宅經濟、遠端視訊會議、安全監控、雲端服務等相關公司將會受惠，少數公司或因疫情在中國及南韓影響而受惠於短線轉單效應（三星手機工廠員工染疫，影響手機生產及出貨，可能不利於台灣部分代工廠）。

以這些相關受惠公司股價已大漲者，不建議短線再大量追高，因短線機會財終究不會長久持續下去，除非近期股價有大幅回跌，可提供短線搶短機會。此時投資應找近期股價跌深且長線可以保護短線的未來成長趨勢產業及投資標的，短線疫情或許會影響短線需求及生產，但長線成長趨勢不會中斷。

宏遠投顧分析說，2007 年 6 月底 Apple 推出第一代智慧型手機，2007 年下半年~2008年，美國發生房地產的兩房危機及全球金融風暴，不就該把智慧型手機需求打掉了嗎？

宏遠投顧為宏遠證券子公司。（圖／李蕙璇攝）

實際上並沒有，反而往後智慧型手機更加流行，至今幾乎人手一支，甚至數支。

而且最近十幾年來許多人因手機不離手、過度使用及使用時間過長，使得眼睛受損情況日益嚴重，包含青年近視年齡層大將，近視、散光、老花等度數大增的換鏡片及兒童矯正需求大增，也使得青光眼、白內障、視網膜剝離等眼睛開刀人數大增，造就眼科相關生意開始大好，目前已成為醫科顯學。

甚至在近期肺炎疫情發生之際，許多人不敢出門使得宅經濟及追劇流行，更將大量傷害眼睛；且在手機不離手的趨勢更加明顯之下，預期未來到眼科就醫及開刀的人數將會持續大幅攀升，眼科相關產業將是大長多格局。

宏遠投顧研究發現，若是採取長線保護短線的投資架構下，建議可以考慮中長線投資成長趨勢性產業等的標的，像是「5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟等趨勢成長受惠股」等4類。

電子股部分，可以考慮台積電及其供應鏈受惠股、聯發科、瑞昱、聯詠、矽創、智邦、碩天、貿聯、原相、譜瑞、欣興、晶圓材料、CCL 等。

眼球經濟受惠股可留意大學光、奈米醫、明達醫，可考慮趁股價漲多回跌時切入投資。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)