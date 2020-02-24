台南市一家幼兒園傳出有保育員竟然對著年僅4歲的幼兒粗暴的推打，畫面被網友PO在臉書群組上，引起網友憤怒撻伐，要求社會局能夠盡快查明，並做適當處置。

影片中，可見教室內一名穿著紅圍裙的保育員，對著坐著的幼兒，先是洩憤一般，猛打他數巴掌，接著訓斥幾聲，再幫小孩戴上口罩，無視一旁還有其他小朋友，動作相當粗暴，由於監視器拍到時間為上個月31號周五上午10點多。市府社會局派人在網路上留言，表示已於1月22日立案進行調查中，但仍被批評「調查一個月了會不會太久......」。 也有網友質疑虐童時間點是否有出入?

幼兒園保育員狠心對待幼童的畫面出來後，網友氣憤地說：「拳頭都硬了！」由於有些畫面是用馬賽克處理，有網友問PO者幹嘛要馬賽克呢，甚至要求進行肉搜，要直接將這些老師公布出來，也要求將幼兒園名字一起公布出來，讓家長堤防。

保育員推打稚嫩的幼童，行為相當粗暴，讓引起公憤。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)