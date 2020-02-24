華梵港澳生隔離期滿 健康喜迎開學 11:102020/02/24 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 14日隔離期滿，華梵大學港澳生們步出健康關懷區，準備迎接開學。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 結束隔離的學生們看到久違不見的師長同學，雖戴著口罩仍能感受到他們欣喜的情緒。（黃世麒攝） 華梵大學校長李天任（中）致贈祈福香包給學生。（黃世麒攝） 結束隔離的學生拉著行李走出待了14日的房間。（黃世麒攝） 結束隔離的學生拉著行李走出待了14日的房間。（黃世麒攝） 結束隔離的學生收拾行囊，走出待了14日的房間。（黃世麒攝） 華梵大學港澳僑生聯誼會會長蘇同學隔離期滿，收拾好行李，離開待了14日的小房間，準備開學。（黃世麒攝） 因應新冠肺炎疫情，華梵大學特別為了19名港澳生設立「健康關懷區」，執行14日的居家隔離，所有學生都健康無虞。 24日是最後一批學生的「出關日」，學生們在隔離期滿後走出房間，校長李天任致贈每位學生祈福香包，歡迎他們在開學前夕歸隊。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #學生 #健康 #隔離 #開學 #華梵 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛微科 智慧體溫貼片搶市 04:102020/02/20 產業．科技 上郵輪查驗4天 5移民官解禁 直呼幸運 04:102020/02/20 政治要聞 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 公主的戰疫才要開始 04:102020/02/20 時論廣場 居家隔離雇主要給假不強制給薪 政府給補償 14:142020/02/20 生活 告別最長寒假 學子收心防疫 04:102020/02/22 地方新聞 北市衛生局再開罰 新增11位居家檢疫違規者 11:462020/02/22 生活 數位健康科技 今年美CES展焦點 04:092020/02/23 產業．科技 看病免出門 中市推通訊診療 04:102020/02/23 地方新聞 如果我被隔離了 04:102020/02/24 時論廣場 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 新冠肺炎26個案全台分布 指揮中心公布了 - 生活 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 109學測五標放榜 數學滿級分增5.4％ 鑑別度恐降 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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