結束隔離的學生們看到久違不見的師長同學，雖戴著口罩仍能感受到他們欣喜的情緒。（黃世麒攝）

華梵大學校長李天任（中）致贈祈福香包給學生。（黃世麒攝）

結束隔離的學生拉著行李走出待了14日的房間。（黃世麒攝）

結束隔離的學生拉著行李走出待了14日的房間。（黃世麒攝）

結束隔離的學生收拾行囊，走出待了14日的房間。（黃世麒攝）

華梵大學港澳僑生聯誼會會長蘇同學隔離期滿，收拾好行李，離開待了14日的小房間，準備開學。（黃世麒攝）

因應新冠肺炎疫情，華梵大學特別為了19名港澳生設立「健康關懷區」，執行14日的居家隔離，所有學生都健康無虞。

24日是最後一批學生的「出關日」，學生們在隔離期滿後走出房間，校長李天任致贈每位學生祈福香包，歡迎他們在開學前夕歸隊。

(中時 )