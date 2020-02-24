大考中心24日說明學測成績，國文、英文、社會與自然4科今年度的級分人數百分比與去年度類似，呈現相同態樣，但數學科拿到14級分卻有8.78％、15級分更高達11.22％，相加起來剛好是20％，令人憂心會重演去年第一階段超篩之亂。大考中心主任張茂桂坦言這不是該中心所預期，會自我檢討，未來將努力提高數學科鑑別度。

大考中心24日說明學測成績，表示國文、英文、社會與自然4科今年度的級分人數百分比與去年度類似，呈現相同態樣，維持穩定，顯示該4科的命題團隊有落實掌握鑑別度以及穩定度；但數學科今年度分布，13級分之前與去年類似，皆略呈低闊，各級分區間人數分散，14、15級分卻比去年跳動。

根據大考中心資料，今年國、英、社、自4科滿級分人數依序是3.26％、4.60％、3.79％、4.31％，控制在3％到5％之間；數學科滿級分卻高達11.22％。

跟去年滿級分人數百分比相較，去年國、英、數、社、自滿級分人數依序是3.26％、5.66％、5.82％、2.12％、3.81％，英文和數學兩科的滿級分人數較高。

招聯會執行秘書戴念華表示，由於報考國英數自4科組合人數較多，因為數學科滿級分人數多，對於醫牙科系可能產生一部分衝擊。

(旺報 )