唐姓男子與陳姓家庭主婦兩人透過臉書社團和私人LINE群組，張貼發表有關新冠肺炎的不實假訊息，近日遭彰化檢警查辦。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

唐姓男子與陳姓家庭主婦兩人透過臉書社團和私人LINE群組，張貼發表有關新冠肺炎的不實假訊息，近日遭彰化檢警查辦。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，全台已有28例確診案例，引發民眾憂心，彰化因白牌車司機搭載浙江台商後引發家庭群聚，陸續有4名親友遭感染，日前2網友透過社群平台轉傳假訊息，製造恐慌，彰化檢警迅速查辦，今日將22歲唐男、57歲陳女兩人依違反《傳染病防治法》第63條，散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑，兩人恐將面臨鉅額罰金。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，本案經指派檢察官賴政安、李秀玲兩人組成專案小組，指揮彰化縣刑警大隊科技偵查隊與彰化縣調查站深入追查，發現唐、陳2名被告分別於本月中，透過臉書、LINE群組，張貼發表不實訊息。

22歲唐姓男子男則與女友以LINE私訊，指「彰化秀傳過世的人去過這些，然後車麗屋員工已發燒了，請大家小心，○○○○○診所、金馬路車麗屋、○○○、楊漢銘醫院、○○○KTV、○○○KTV、○○醫院這些都別去」等有關白牌車司機病逝前去過的行蹤；漢銘醫院、車麗屋等皆已立即發布公開聲明駁斥訊息不實，唐男卻將不實對話內容張貼在擁有逾7萬名成員的臉書社團「花壇人俱樂部」，引發群眾恐慌。

57歲陳女為家庭主婦，她坦承是上市場購物時，聽聞攤商與另名婦人等他人對話片段，才會在由5人組成的私人群組傳送「死掉的那個人，姐姐住在某醫院附近，也中了肺炎」、「姪子也中」、「在某市場前那條路上開雜貨店」、「已通知某市場全面消毒」、「沒事別出門」等訊息。

該5人群組成員又陸續將未經查證訊息轉傳到民代服務處群組、彰化莊姓宗親會、員林國中第18屆同學會，及義警民防等數個內有25至77名成員的群組，眾人火速一傳十、十傳百，一發不可收拾。

檢方指出，這些不實訊息造成遭指涉的醫院門診及公司行號，消費顧客量銳減，員林市區兩市場也人潮驟減，嚴重影響攤商營收，更引發民眾對「武漢肺炎」疫情蔓延恐慌，足生損害於公眾及他人。偵結後認定唐、陳兩已涉違反《傳染病防治法》第63條「散播有關傳染病流行疫情之不實訊息」罪嫌，向彰化地院聲請簡易判決處刑，並將持續擴大追蹤了解其他轉發不實訊息民眾。

(中時 )