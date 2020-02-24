有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）近日警告，新冠肺炎疫情將撼動大陸經濟，使該國今年GDP無法超過4%，而全球經貿都會受到波及。

外媒報導，由於中美貿易戰的關係，大陸商品已經變得更貴，導致大陸去年GDP降至6.1%，創下1990年以來最低；而新冠肺炎疫情爆發，已使得這個全球第二大經濟體陷入停頓。魯比尼警告，大陸今年GDP恐不到4%，這將會影響全球經濟貿易。

他分析，如果大陸GDP從6%降至4%，代表經濟成長率將減少3分之1，而大陸佔全球經濟成長比重約3分之2，對於全球貿易、信心、企業的溢出效應將會很可觀。

魯比尼警告，儘管疫情不會讓美國經濟陷入衰退，但美國GDP可能會從2%降至1.7%，甚至更多。而目前已經出現一些警訊，像是公司債務激增以及影子銀行等，未來幾年恐會出現一波金融危機。

受新冠肺炎疫情影響，大陸原本疲弱的經濟動能再度蒙上陰影。國際貨幣基金組織（IMF）表示，將下修大陸2020年GDP增長預測至5.6%，而全球GDP增長估為3.2%，兩者較1月預測時，分別下修了0.4個百分點和0.1個百分點。

此外，國際投行如瑞銀、星展、渣打等近期亦陸續下調降對大陸經濟增長預測。其中，渣打最新報告指出，該銀行將大陸2020年全年經濟增長預測從5.8%下調至5.5%。

(中時電子報)