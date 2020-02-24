宏利投信宏利七年階梯到期新興市場債券基金於今（2月24日）展開募集。原則上投資該基金屆滿五年後，約可領回投資金額的三分之一以內(當時持有單位數的30%)，滿六年後再領回約三分之一以內(當時持有單位數的45%)，七年期滿後將剩餘單位數全數領回。投資組合包含存續期間長短不同的債券，能強化風險與收益的平衡。

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊市場投資情緒，使得行情波動度大增，然而也可能創造了進場時機。但是疫情發展無法事先掌控，對於想要控制投資風險並追求目標收益的投資人，此時階梯到期新興市場債券基金是不錯的選擇。

宏利投信指出，「階梯到期債券基金」是指投資組合涵蓋不同時間到期的債券，相較於目標到期債券基金，階梯到期債券基金的平均存續期間更低，能有效降低利率風險敏感度。

階梯到期債券基金是將目標到期策略僅有單一到期時程的機制，進化為不同階段的到期日，不僅提升資金運用彈性，資金分批落袋也較安心，是近年國際金融機構對抗高波動市場的穩健收益新利器。

該基金聚焦於新興市場債券，宏利投信指出，隨中產階級擴張，新興市場經濟由出口導向轉向消費能力增加帶動，有利擴大內需，儘管存在地緣政治問題和持續貿易爭端，新興市場經濟仍能維持穩定成長，新興債亦有基本利差空間與息收。即使地區風險仍須留意，然新興國家高收益債券違約率仍繼續維持低檔。而該基金之投資組合中至少有七成為投資等級債。

(時報資訊)