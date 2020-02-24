文曄(3036)、祥碩(5269)雙方決議以股份交換方式進行合作，這樁「文祥戀」不僅今市場不看好，祥碩跳空跌停外，外資圈似乎也有意見，認為此溢價率過高，且恐稀釋祥碩獲利，另外，由於祥碩原本就是文曄客戶，故在進行換股合作，意義有限，美系外資暫時維持加碼評等、目標價1069元，亞系外資則給予祥碩賣出評等、目標價800元。

美系外資表示，祥碩計劃通過換股方式，投資亞洲第二大半導體通路商文曄，祥碩將發行900萬股，換取文曄1.71億股，交易完成後，祥碩將通過權益法擁有文曄的22.4%的股份，祥碩認為，該交易將加強通路布局，尤其是在5G增長和大陸的PC、伺服器市場，該交易預計在3月20日之前完成，目前靜待文曄臨時股東會通過該案，現階段先維持加碼評等、目標價1069元。

美系外資表示，分析該筆換股交易，恐對祥碩股票產生負面影響，首先，以祥碩和文曄上周四收盤(上周五停牌)來看，當日股價祥碩為903元、文曄為47.5元，溢價率為22％，較大聯大(3702)先前的公開收購價溢價率約4%，高出許多，且透過增資換股，祥碩股份將稀釋13%，會導致股本膨脹，稀釋每股獲利。

亞系外資更直言，祥碩、文曄認為透過換股方式，可以有助於祥碩在大陸的通路布局，只是雙方聲稱該合作案密切討論是近1~2個月的事情，但其實雙方早就已經是業務合作關係，所以是否需要再透過此次換股，其實意義不大，此外，祥碩主要客戶是AMD，2021年在大陸市場依舊需要面臨英特爾的強勢競爭，故給予祥碩賣出評等、目標價800元。

(時報資訊)