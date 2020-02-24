夏天到了才想到要買冷氣?

據了解，夏天購機不僅熱門機種易缺貨，排隊等待裝機時間竟達7天之久！聰明如你，還要等到天氣熱了才來規劃家中空調的添購計劃嗎？聰明消費不僅要買的實惠，更要在對的時間購入商品才能節省等待時間，早一步享受舒適涼爽好環境！

大同空調開春有禮，即日起至4/30推出「家用空調 早春送好禮」活動，消費者只要在4/30前購買指定冷氣機型：R32變頻冷暖氣(DYMR系列除外)、R410A變頻/定頻冷暖氣(包含分離式與窗型)，即可免費享有好禮多選一優惠。贈品選項包括：大同10人份電子鍋、大同30L電烤箱、大同電磁爐、大同空氣清淨機、大同14吋風扇及大同16吋風扇。贈品數量有限，活動詳情請參考大同3C官網或洽全台大同3C門市、大同家電、e同購購物網、家樂福、大潤發、中華電信、momo購物網、yahoo購物中心、東森購物網、pchome購物中心 (各通路活動略有不同，詳情請以各通路公告為主)。

大同豪華變頻冷暖空調 超越國家CSPF一級節能標準，省電效率提升10% 採用R32新環保冷媒，環保愛地球 HEPA高效濾網可過濾PM2.5微離子，抑菌除塵 DC直流變頻馬達、360度包覆隔音設計，一夜好眠超安靜

大同公司免費服務電話：0800-052-666

(中時電子報)