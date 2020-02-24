傅崐萁立院受訪。（趙雙傑攝）

無黨立委傅崑萁今（24）天在立法院議場前開記者會說明恢復黨籍爭議，傅崑萁強調自己是深藍也是正藍，之所以要恢復黨籍，是因為「這是一個男人的承諾」，對於外界批評他都尊重，黨籍是否能夠恢復他也說隨緣，「讓子彈飛一會兒。」

傅崑萁日前才在臉書上傳自己住院的照片，外界關注他是不是健康堪憂？傅崑萁則表示確實現在還是有點不舒服，他話鋒一轉，反問在場媒體很多人沒戴口罩，他提醒大家應該跟公司反應，有媒體問傅自己也沒戴，他隨即從西裝外套掏出一個口罩。

傅崑萁說，2000年國民黨失去政權，經過8年的努力，前國民黨主席吳伯雄跟吳敦義與當時代表親民黨的傅崑萁聯手簽署合作協議，國親整合成功贏回空前勝利；2016、2020國民黨兩次大敗，但在花蓮縣藍軍都還是取得逆勢勝利，「國民黨家大業大、榮華富貴、掌握國政時，傅崑萁未曾在其中，此時失去政權、家徒四壁、赤手空拳時，傅崑萁願意給予國民黨力量。」

對於國民黨前秘書長金溥聰此時跳出來開記者會批評他是「病毒」，傅崑萁表示，對於外界很多想法跟意見，台灣是多元民主意見，有批評跟指導都是邁向成長進步的養分，他都予以充分尊重，未來會持續支持藍營。他也學起前新北市長朱立倫講的話，「過去成功不必在我，未來振衰起敝，贏回政權，必然有我。」

傅崑萁強調自己總是支持藍營，「有多大的願，就有多大的力量，要成就多大的功業，就有多大的磨考」，都欣然接受，現在應該要團結所有力量監督執政黨，只要同心協力2024就可以拿回政權。

傅崑萁也強調現在最重要的事其實是新冠肺炎的防疫，這是攸關人民生命財產重要的事，朝野應該共同合作，一起消滅新冠肺炎的威脅。對於國民黨主席補選，他則說，「黨主席選舉的事距離人民太遠」，要大家關注防疫狀況。

(中時 )