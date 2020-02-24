台灣民意基金會提供

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新冠肺炎病毒肆虐，臺灣民意基金會今天公布民調，臺灣人對此次衛福部長陳時中領軍的疫情中心表現，有9成4的人認為是及格的，顯示臺灣社會普遍滿意並高度肯定。但儘管政府宣導正常人不戴口罩，仍有9成以上的人在搭乘大眾運輸工具的人會戴上口罩。

臺灣民意基金會今天召開記者會公布在2月17日和18日兩天所做的民調。關於口罩問題，有4成5民眾基本上會擔心家裡口罩不夠用，5成4不擔心。基金會董事長游盈隆表示，以全國20歲以上人口數來看，有近870萬人擔心家裡口罩不夠用，其中有約348萬人憂心如焚，這是政府必須正視的問題。

儘管政府宣導正常人包括在大眾運輸工具上都不需戴口罩，但民調顯示，扣除4成4最近都不搭大眾運輸工具的人，在5成5有搭乘公共運輸的人中，7成左右的人每一次都戴，1成7的人大多時候戴，7.6％有時候戴，4.9％從來不戴。亦即絕大多數 搭乘大眾運輸工具的人會戴上口罩，反而嚴格遵受政府的呼籲「正常人不戴 口罩」的只有5％。

對這次衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情防制中心」整體表現，9成4的人認為是及格的，並且有7成5的人評定在80分以上，整體平均分數84.16。他說，從一般的社會標準來說，這意味著臺灣社會普遍滿意並高度肯定衛福部長陳時中與中央防疫中心的表現。

關於防疫期間蔡政府的兩岸表現，有近7成2基本上滿意，1成8不滿意，滿意的比不滿意的多約54個百分點，創下蔡政府上臺以來兩岸表現最受肯定紀錄。

至於對蔡政府未來防制疫情，有高達8成6基本上有信心，1成沒有信心，有信心者比沒有信心者多76個百分點。

游盈隆表示，臺灣人此刻對蔡政府做好防疫的高度信心，是跨性別、跨年齡層、跨省籍族群、跨教 育程度、跨縣市、甚至是跨政黨，展現了臺灣難得一見的全民團結景象，諷刺的是，這竟是新冠肺炎促成的，也凸顯了「只有病毒能終結藍綠對立」的 事實。

(中時 )